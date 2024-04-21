Повна зала українських прапорів: як Конгрес голосував за допомогу Україні

Не тільки в Україні вчора багато людей пережили бурю емоцій, а багато хто й поплакав… Бо реально в США вирішувалася доля нашої держави. Емоційними були й ті, хто приймав доленосне рішення у Палаті представників — самі конгресмени.

Після успішного голосування за пакет допомоги Україні конгресмени вибухнули оплесками та вигуками «Слава Україні». Про це повідомляє американське видання Independent.

«Успішне ухвалення закону викликало оплески та розмахування українськими прапорами у Палаті представників, а також скандування українською мовою «Слава Україні!». Розгнівані консерватори після голосування розлютилися на своїх колег, а один із них сказав у мікрофон: «Приберіть ці чортові прапори!», — пише видання.

Український нардеп Ярослав Железняк, який був у ложі гостей, так описав те, що відбувалося:

«Під час голосування нашого пакета десь через хвилини дві від початку весь зал заповнився конгресменами які тримали жовто-блакитні прапори і почали дуже гучно скандувати Ukraine.

Головуючий намагався зробити пару раз зауваження, що згідно з правилами Палати заборонено в залі діставати прапори інших держав окрім США… але не виглядало так, що це когось сильно зупиняло».

Зазначимо, Україну підтримали більше 300 конгресменів, але трохи більше сотні були проти. Що реально в головах у останніх, навіть важко уявити.

Нагадаємо, у суботу Конгрес США ухвалив довгоочікуваний законопроєкт допомоги Україні, який передбачає виділення майже $61 млрд допомоги Україні, а також законопроєкти про допомогу Тайваню та Ізраїлю.