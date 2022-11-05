Послання Путіну: США вивели на позиції найбільшу атомну субмарину

У Середземне море зайшов американський атомний підводний човен USS Rhode Island. Він може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вразити цілі на відстані 18 тисяч кілометрів зі швидкістю 29 тисяч км/год (для порівняння російські сучасні ракети Кинджал летять зі швидкістю 11 тис. км/год.).

Про це повідомляє Командування ВМС США в Європі та Африці, назвавши появу цього човна «посланням Путіну».

Цей човен називають одним з «вершників ядерного апокаліпсису», адже на його борту може бути від 150 до 200 ядерних боєголовок.

«Оскільки він може місяцями ходити під водою, залишаючись непоміченим, рішення показати його свідчить про готовність американців надіслати сигнал Кремлю», — йдеться у статті.

Вважається, що руйнівна сила, що демонструється цим підводним човном, має вплинути на Росію і змусити її відмовитися від можливих планів щодо завдання ядерного удару.

Відомо, що USS Rhode Island прибув до Гібралтару (британська заморська територія) 1 листопада.

“Візит USS Rhode Island до Гібралтару зміцнює нашу тверду відданість нашим союзникам та партнерам у регіоні. США та Великобританія мають міцну історію співпраці завдяки навчанню, операціям та таким заходам співробітництва, які покращують наші спільні можливості та партнерство“, — сказав капітан Джон Креддок, командир Оперативної групи 69.

Будь-яке застосування ядерної зброї президентом РФ Володимиром Путіним матиме катастрофічні наслідки для нього та його країни. Про це вчора, нагадаємо, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині.