Поляки заблокували пункт пропуску Рава-Руська

Знову починаються дивні речі на кордоні з Польщею. Відсьогодні тамтешні фермери відновили блокування вантажівок у пункті пропуску Рава-Руська – Хребенне. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України. У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України», – йдеться у повідомленні.

На вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 год, а також одним запуском, додатково, на годину по чотири вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України становила 33 одиниці, зареєстровані в електронній черзі.

ДПСУ не вказує, як довго триватиме блокування КПП. Але вчора анонсувалося, що акція продовжиться до другої половини дня 6 червня.

Нагадаємо, 29 квітня поляки розблокували всі КПП на кордоні з Україною. Останнім з них був якраз Рава-Руська – Хребенне.

Як відомо, польські фермери з лютого блокували КПП, протестуючи проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти «зеленого курсу» ЄС.

Додамо, що є й інша проблема. Ринок перевезень в Україні в найближчі кілька років очікує дуже неприємні події, які обійдуться від 1500 євро на один вантажний авто кожному перевізнику. 99,9% вантажівок в Україні мають цифровий тахограф першої генерації, а смарт тахо є на кілька сотень авто в Україні. А протягом 2024 року Європа переходить саме на смарт-тахографи.

Так ось, нещодавно Польща почала вимагати з українських авто встановлення тахо і додерження правил щодо кількості часу, який можна перебувати в дорозі безпреревно. Він дуже обмежений. Наші водії мають декілька разів зупинятися в дорозі на перерви. У разі порушення — штраф у 12 тисяч злотих… Це вже вдарило по ринку перевезень — багато далекобійників тимчасово припинили рейси…