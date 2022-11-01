Плани евакуації розроблені для всіх областей на крайній випадок

Кабмін закликає до евакуації лише жителів тих регіонів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту, але плани евакуації розроблені для всіх областей. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Насправді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу», — зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем’єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.

Заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко – головний ідеолог і лобіст знищення енергетичної інфраструктури України. Про це сьогодні заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті.