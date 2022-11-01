 

Плани евакуації розроблені для всіх областей на крайній випадок

  1. 01.11.2022
  2. Рубрика:

Кабмін закликає до евакуації лише жителів тих регіонів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту, але плани евакуації розроблені для всіх областей. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, які розташовані у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Насправді, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу», — зазначив Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем’єр-міністра, сценарій з евакуацією цілих регіонів також можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.

Заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко – головний ідеолог і лобіст знищення енергетичної інфраструктури України. Про це сьогодні заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Агата Дуда демонстративно проигнорировала руку Трампа: видео

07.07.2017 - 00:46
Трамп и рукопожатия. На эту тему уже можно книгу писать или комедию снимать. Очередную главу в нее вписала супруга президента Польши Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда. Когда Дональд после рукопожатия с президентом ...
читать

В сети с сарказмом отреагировали на съемки Фреймут в российском сериале: видео

21.12.2016
Похоже, еще одна «звезда» украинского ...
читать

Шестерка финалистов отбора на «Евровидение-2016» (видео)

14.02.2016
21 февраля в Украине состоится ...
читать

Полные итоги финального отбора на «Евровидение-2016» — песни победителей (видео)

21.02.2016
Судьи дали первое место The ...
читать