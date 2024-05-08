 

Підсумки масованої ракетної атаки по Україні

  1. 08.05.2024
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Минулої ночі наша протиповітряна оборона збила 39 з 55 ракет (71%) і 20 з 21 (95%) дронів-камікадзе, які російські фашисти запустили по Україні. Про це у ранковому зведенні на офіційних медіаресурсах доповів командуючий Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Ворог вдарив одним Х-47М2 «Кинджал» з Тамбовської області, трьома «Іскандерами» з Криму, чотирма «Калібрами» з Чорного моря, 45-ма авіаційними «Х-101» і «Х-555» з району Волги і двома «Х-59» з окупованої частини Запоріжжя. ППО збила 33 «Х-101» і «Х-555», 4 «Калібри» і дві «Х-59».

Тобто, не збиті ракети «Кинджал», три «Іскандери», дванадцять «Х-101» і «Х-555» та один «Шахед».

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

ДТЕК розповів про враження трьох його ТЕС: «Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки».

Львівська обласна військова адміністрація констатувала влучання крилатими ракетами в обʼєкти генерації енергії у Червоноградському районі та критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському.

А от у Києві всі цілі ППО знищила. Щоправда, начальник міської ВА Сергій Попко вказав, що по столиці ворог вдарив «тільки» авіаційними ракетами «Х-101», «Х-555» і «Х-55».

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