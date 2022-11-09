Під Вугледаром вбито командира батальона російських окупантів

Вчора біля Вугледару бійці ЗСУ знищили командира батальона російсько-фашистських військ. Ним виявився «депутат» так званого «нарсовета» терористичного квазіутворення ДНР Михайло Жуков.

Він командував батальйоном і брав участь у бойових діях. Про це повідомляють інші «депутати», а також російські пропагандистські ЗМІ.

Подробиць загибелі Жукова вони не наводять.

Нагадаємо, на протязі декількох тижнів окупанти великими силами безрезультатно штурмують Павлівку, щоб вийти на Вугледар. При цьому понесли вже дуже великі втрати. За деякими даними, більше трьох сотень загиблих станом на три дні тому.