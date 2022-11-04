 

Під Херсоном ЗСУ знищили взвод окупантів

  1. 04.11.2022
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Внаслідок удару наших ракетно-артилерійських підрозділів по базі російських окупантів в Голій Пристані Херсонської області (південніше Херсона, тридцять кілометрів до найближчої вільної території по прямій на мапі) знищено вісімнадцять інтервентів, ще двоє поранено.

Про це знищення ворожого взводу в вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його спікер Олександр Штупун.

В свою чергу, 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада в своєму Телеграм-каналі опублікувала фотографії паспортів та військових квитків чотирьох загарбників: Володимир Сергійович Козлов і Едуард Станіславович Олєйніков 1988 року народження, Віктор Володимирович Баздирєв 1992, Денис Николаевич Бабанин 1986.

При цьому не зрозуміло, ліквідовані вони чи взяті в полон.

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