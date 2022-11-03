 

Під Херсоном ЗСУ знищили ворожий ешелон

  1. 03.11.2022
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Збройні сили України завдали відчутних втрат російським окупантам на Херсонському напрямку другого листопада. Знищено шість залізничних цистерн з пальним, чотири склади з боєприпасами, вісім інтервентів, два танки, реактивну систему залпового вогню БМ21 «Град», дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Окрім того, пошкоджено танк, РСЗО «Град», 152-міліметрову гаубицю «Д-20», п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Все це стало наслідками виконання півтори сотні вогневих завдань ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ та одного авіаційного удару. Про це в зведенні Оперативного командування «Південь», оприлюдненому в «Фейсбуці» та «Ютубі», розповів його речник Владислав Назаров.

З його слів, загальна ситуація на цій ділянці фронту не змінилася: «Противник продовжує оборонятись та намагається утримувати зайняті рубежі… Протягом бойового дня наносив вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням авіації, ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків».

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