Під Херсоном ЗСУ знищили ворожий ешелон
Збройні сили України завдали відчутних втрат російським окупантам на Херсонському напрямку другого листопада. Знищено шість залізничних цистерн з пальним, чотири склади з боєприпасами, вісім інтервентів, два танки, реактивну систему залпового вогню БМ21 «Град», дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Окрім того, пошкоджено танк, РСЗО «Град», 152-міліметрову гаубицю «Д-20», п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Все це стало наслідками виконання півтори сотні вогневих завдань ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ та одного авіаційного удару. Про це в зведенні Оперативного командування «Південь», оприлюдненому в «Фейсбуці» та «Ютубі», розповів його речник Владислав Назаров.
З його слів, загальна ситуація на цій ділянці фронту не змінилася: «Противник продовжує оборонятись та намагається утримувати зайняті рубежі… Протягом бойового дня наносив вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням авіації, ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків».
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