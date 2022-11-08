 

Під Херсоном знищено двадцять танків і ББМ окупантів

  1. 08.11.2022
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За першу половину восьмого листопада ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали близько сотні вогневих завдань проти російських окупантів на Херсонському напрямку. В обідньому зведенні спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, зокрема, розповів, що попередньо відомо про ліквідацію десяти загарбників.

Також він доповів, що в попередні дні на місці розташування інтервентів в Голій Пристані (південніше Херсона) було знищено близько двох десятків одиниць ворожої техніки. Від Голої Пристані до найближчої вільної території трохи менше тридцяти кілометрів. Це відстань для високоточних снарядів 155-міліметрових гаубиць чи HIMARS.

В свою чергу, 503-ій окремий батальйон морської піхоти ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» оприлюднив відео бойової роботи своїх операторів безпілотних літальних апаратів, які і коригують вогонь артилерії по ворогу, і самі скидають на його голови гранати. Близько десятка прямих влучень.

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