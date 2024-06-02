 

Під Бєлгородом пролунав потужний вибух

  1. 02.06.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні вранці біля села Шопине північніше російського Бєлгорода пролунав потужний вибух (чи декілька), який масово чули, а великий димний гриб від якого бачили місцеві жителі, про що вони повідомили в інтернеті, а з посиланням на них і засоби масової інформації.

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» припускає, що мав місце ракетний удар по місцях дислокації пускових установок зенітних ракетних комплексів «С-300». Однак подробиці наразі невідомі.

Шопине знаходиться в п’ятдесяти кілометрах від українсько-російського кордону. Цілком можливо, що це був один з перших прикладів реалізації Збройними силами України обмеженого дозволу Сполучених Штатів Америки на удари їх зброєю по території РФ.

Нагадаємо, саме ЗРК «С-300» і «С-400» завдають найбільших руйнувань Харкову.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Покемономанія на Вінниччині

02.08.2016 - 20:35
Покемономанія вже у Вінниці. Ця мобільна гра заполонила світ. Лише за тиждень її розробники заробили мільярди доларів. Родом вона з Японії. Офіційно її запустили в США, Австралії та Новій Зеландії. ...
читать

Украина разработала радар, способный видеть стелс-самолеты: видео

23.03.2017
В Украине завершилась разработка новой ...
читать

Определили 5 самых адских мест на планете (видео)

16.12.2015
Многие из нас любят смотреть ...
читать

ВСУ уничтожили бронетехнику террористов: видео

27.02.2019
Украинские ПТУры уничтожили броневик и ...
читать