Під Бєлгородом пролунав потужний вибух

Сьогодні вранці біля села Шопине північніше російського Бєлгорода пролунав потужний вибух (чи декілька), який масово чули, а великий димний гриб від якого бачили місцеві жителі, про що вони повідомили в інтернеті, а з посиланням на них і засоби масової інформації.

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» припускає, що мав місце ракетний удар по місцях дислокації пускових установок зенітних ракетних комплексів «С-300». Однак подробиці наразі невідомі.

Шопине знаходиться в п’ятдесяти кілометрах від українсько-російського кордону. Цілком можливо, що це був один з перших прикладів реалізації Збройними силами України обмеженого дозволу Сполучених Штатів Америки на удари їх зброєю по території РФ.

Нагадаємо, саме ЗРК «С-300» і «С-400» завдають найбільших руйнувань Харкову.