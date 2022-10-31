Під Бахмутом знищена група російських загарбників

За минулу добу (з 6:00 до 6:00) наші захисники відбили атаки російських окупантів біля одинадцяти населених пунктів; десять з них розташовані на Донбасі. Про це в ранішньому звіті розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.

В тому числі, на Бахмутському напрямку ворог невдало штурмував наші позиції біля Білогорівки і Миколаївки Луганської області та Бахмутського, Веселего і Майорська Донецької.

В свою чергу, восьмий полк спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ імені князя Ізяслава Мстиславича показав відео знищення п’яти інтервентів на Бахмутському напрямку.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого відстежив рух чотирьох загарбників, котрі несли на ношах п’ятого (вірогідно, пораненого), та скорегував влучний постріл артилерії. Потужний вибух стався зовсім поруч біля окупантів, шансів на виживання у них майже не було. Коли розвіявся дим, видно, що всі лежать нерухомі.