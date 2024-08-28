 

Паньків розповів про роботу бюджетної комісії Вінницької облради

  1. 28.08.2024
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27 серпня відбулося чергове засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету Вінницької обласної ради. Про її перебіг «Реалу» розповів депутат Михайло Паньків. 

«Вивчали і затверджували фінансові плани комунальних підприємств на наступний рік. Це вкрай важливий етап роботи, який формує успішність діяльності підприємств. Важливо виявити проблемні місця і запропонувати шляхи покращення. В цілому за підсумками розгляду ухвалили фінансові плани на 2025 рік Тульчинського міжрайонного бюро технічної інвентаризації, КП «Антопільське», КП «Агроінформ», ВОКСЛП «Віноблагроліс» та його дочірніх підприємств», — сказав Михайло Іванович.

Крім того, проаналізували результати діяльності обласних медичних закладів за перший квартал поточного року. Як наслідок прийняли рішення щодо преміювання окремих керівників закладів шляхом погодження відповідних розпоряджень голови облради.

Загалом на засіданні постійної комісії депутати розглянули 34 питання.

«Родзинкою засідання став прихід голови облради Вячеслава Соколового, який від імені усіх присутніх привітав з Днем народження нашу голову комісії Галину Якубович», — додав Паньків.

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