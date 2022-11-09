Оператори БПЛА нищать російських окупантів гранатами

Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України влучили в пункт управління та чотири райони концентрації особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів. Про це в ранковому зведенні повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун.

Тим часом наші захисники на передовій не чекають «милості від авіації та артилерії» і знищують загарбників усіма можливими засобами, зокрема цивільними безпілотними апаратами.

Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» оприлюднив відео, на якому оператор квадрокоптера скинув ВОГ (25-міліметровий заряд підствольного чи автоматичного станкового гранатомету з прикріпленим «хвостом» для стабільності польоту) в скупчення з десятка інтервентів. На жаль, цей боєприпас недостатньо потужний: видно, що вороги розбіглися, хоча деякі з них, мабуть, отримали осколкові поранення.

На відео від полковника ЗСУ Анатолія Штефана Штірліца БПЛА скинув, очевидно, якусь більш потужну гранату (теж з «хвостом»), і вона влучила прямо в загарбника, який лежав в окопі. Зрозуміло, що він серйозно постраждав, але навряд чи йому справді відірвало руку, як здається при першому перегляді. Швидше за все, це частина одягу.