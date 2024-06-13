Окупанти закріпилися на агрегатному заводі у Вовчанську

Російські загарбники закріпилися на досить великій території в прикордонні Харківської області північніше частково окупованого містечка Вовчанськ, яка раніше перебувала в сірій зоні. При цьому остання не змістилася в наш бік.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за одинадцяте і дванадцяте червня.

На останньому він позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром територію, на якій розгорнули свої позиції інтервенти.

При цьому «DeepState» зафіксував незначне розширення сірої зони в бік ворога у самому Вовчанську. Однак констатував наявність ворожого анклаву на березі річки Вовча, оточеного сірою зоною і вільною територією.

З анотації до мапи зрозуміло, що це Агрегатний завод, на якому також вдалося закріпитися окупантам.