Окупанти закріпилися на агрегатному заводі у Вовчанську

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  1. 13.06.2024
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Російські загарбники закріпилися на досить великій території в прикордонні Харківської області північніше частково окупованого містечка Вовчанськ, яка раніше перебувала в сірій зоні. При цьому остання не змістилася в наш бік.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за одинадцяте і дванадцяте червня.

На останньому він позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром територію, на якій розгорнули свої позиції  інтервенти.

При цьому «DeepState» зафіксував незначне розширення сірої зони в бік ворога у самому Вовчанську. Однак констатував наявність ворожого анклаву на березі річки Вовча, оточеного сірою зоною і вільною територією.

З анотації до мапи зрозуміло, що це Агрегатний завод, на якому також вдалося закріпитися окупантам.

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