Окупанти захопили нові території в районі Роботиного

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  1. 13.05.2024
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Російські окупанти захопили помітну територію між звільненим минулого літа селом Роботине і сусіднім окупованим Вербовим (Запорізька область, колишній офіційно Мелітопольський, а тепер Бердянський напрямок).

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками минулої доби.

Він позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники, штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору. Зазначимо, що раніше це була сіра зона.

Зважаючи на те, що дана ділянка була оточена з трьох сторін інтервентами, було зрозуміло, що в умовах системного ворожого наступу її втрата була лише питанням часу…

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