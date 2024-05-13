Окупанти захопили нові території в районі Роботиного

Російські окупанти захопили помітну територію між звільненим минулого літа селом Роботине і сусіднім окупованим Вербовим (Запорізька область, колишній офіційно Мелітопольський, а тепер Бердянський напрямок).

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками минулої доби.

Він позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники, штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору. Зазначимо, що раніше це була сіра зона.

Зважаючи на те, що дана ділянка була оточена з трьох сторін інтервентами, було зрозуміло, що в умовах системного ворожого наступу її втрата була лише питанням часу…