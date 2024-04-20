Окупанти захопили нові території на Мар’їнському напрямку

Російські загарбники захопили значну територію між частково окупованими селами Георгіївка та Побєда на Мар’їнському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому він зафарбував червоно-коричневою штриховкою та пунктиром втрачену ділянку, на якій закріпилися загарбники. Раніше це була сіра зона; втім вона також помітно змістилася в наш бік, що ми умовно позначили червоними стрілочками.

Просування інтервентів в самих населених пунктах не сталося. Північну половину Побєди контролюють окупанти, південна перебуває в сірій зоні. Натомість Збройні сили України впевнено контролюють до 70% Георгіївки, загарбники – до 15%, решта перебуває в сірій зоні (ми виключили з розрахунку велику водойму на сході села).

Очевидно, про те ж саме повідомив і Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Окупанти мають просування на північ від населеного пункту Побєда».