Окупанти захопили нові території біля Очеретиного

Російські окупанти просунулися вперед в районі нещодавно захопленого селища Очеретине на Авдіївському напрямку: на північний захід в бік Новоолександрівки та на південь біля Соловйового.

Принаймні про це о 18:52 з посиланням на західних OSINT-дослідників і військових блогерів повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний». Він оприлюднив англомовну мапу, датовану 16:30 восьмого травня.

От тільки, якщо ми не помиляємося, таке саме становище на Авдіївському напрямку авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував ще о 0:53 сьомого травня, тобто за підсумками шостого.

Дивись скриншоти обох карт для порівняння. Схоже, що цього разу іноземні блогери з запізненням підтвердили більш оперативну інформацію «DeepState». До речі, у оновленні від 8-го травня він не змінив ситуацію на цій ділянці фронту.