 

Окупанти захопили нові території біля Очеретиного

  1. 09.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти просунулися вперед в районі нещодавно захопленого селища Очеретине на Авдіївському напрямку: на північний захід в бік Новоолександрівки та на південь біля Соловйового.

Принаймні про це о 18:52 з посиланням на західних OSINT-дослідників і військових блогерів повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний». Він оприлюднив англомовну мапу, датовану 16:30 восьмого травня.

От тільки, якщо ми не помиляємося, таке саме становище на Авдіївському напрямку авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував ще о 0:53 сьомого травня, тобто за підсумками шостого.

Дивись скриншоти обох карт для порівняння. Схоже, що цього разу іноземні блогери з запізненням підтвердили більш оперативну інформацію «DeepState». До речі, у оновленні від 8-го травня він не змінив ситуацію на цій ділянці фронту.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

На складах под Винницей ракеты и снаряды взрываются в режиме нон-стоп: видео

27.09.2017 - 02:49
Как сообщает корреспондент «РЕАЛа», находящийся сейчас в Калиновке, мощные разрывы снарядов на одном из самых крупных складов в Украине идут нон-стопом. Снаряды и осколки разлетаются в разные стороны. Ситуация такова, ...
читать

Туристы засняли на видео битву крокодила с двумя львами

16.05.2017
Как правило, в национальных парках ...
читать

Рекордный парад купальников в ЮАР (фото) (видео)

14.01.2014
На улицах столицы ЮАР прошел ...
читать

РПЦ сделала заявление по бюсту от Поклонской: видео

07.03.2017
Похоже, даже священнослужители не знают, ...
читать