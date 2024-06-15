 

Окупанти втратили свої позиції під Часовим Яром

  1. 15.06.2024
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Після обережних успіхів Збройних сил України на прикордонній півночі Харківщини і гальмування там ворожого наступу загарбники почали перекидати туди підрозділи з Краматорського напрямку.

Про це о 12:33 повідомив наш захисник, який воює в районі нескореного містечка Часів Яр (західніше Бахмута) і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «Орки перекинули деякі з‘єднання на Харківщину з нашого напрямку».

Можливо, саме з цим пов’язане очевидне гальмування їх наступу у Часовому Ярі останніми днями та наші певні досягнення, про які пише «Бахмутський Демон»:

«Орки вигрібають в самому Часіку і під ним, втрачаючи в день від п’ятдесяти до сотні людей місцями, і переключили багато уваги на Кліщіївку — там складні бої. І ще додам, що орки не контролюють Іванівське; як люблять казати в етерах, це сіра зона, але з сюрпризами».

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