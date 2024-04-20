Окупанти розпочали наступ на Вугледарському напрямку

Протягом перших вісімнадцяти годин двадцятого квітня на Новопавлівському напрямку (складається з Мар’їнського та Вугледарського піднапрямків) російські окупанти сімнадцять разів за підтримки авіації намагалися прорвати нашу оборону в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного (на мапі позначене синім значком).

Повідомивши про це у вечірньому звіті, розміщеному на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресслужба Генерального штабу Збройних сил Україна не вказала чітко результати ворожих штурмів.

У свою чергу, блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів наступне:

«Орки прокинулись на Вугледарському напрямку — штурмують нон-стопом. Поки виключно піхотні штурми, без техніки. Також зараз тривають заміси в напрямку Урожайного: кожного для стабільно чотири хвилі піхотних штурмів противника — пацани тримаються».