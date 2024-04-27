Окупанти просунулися вперед під Кислівкою

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  1. 28.04.2024
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На Куп’янському (Сватівському) напрямку протягом перших вісімнадцяти годин 27 квітня бійці Сил оборони відбили сім атак російських окупантів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки і Стельмахівки Луганської.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід війни на Луганщині та прилеглих територіях Харківщини і Донеччини, о 19:22 повідомив: «Кислівка. Противник за підтримки ствольної артилерії та бронетехніки продовжує тиснути у західному напрямку вздовж вулиці Молодіжна».

На своїй карті він позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники, червоно-коричневим кольором. Якщо ми правильно порівняли її з мапою «DeepState», оприлюдненою на початку 27 квітня, ворог незначно просунувся вперед.

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