Окупанти просунулися вперед біля Новомихайлівки

Російські окупанти майже повністю захопили село Новомихайлівка на Мар’їнському напрямку і продовжують активні штурмові дії. Минулої ночі бійці Сил оборони підбили там кілька одиниць ворожої бронетехніки.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «На жаль, більша частина села під орками і вони намагаються сунути далі».

А незабаром наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?» лаконічно повідомив: «Орки мають просування в населеному пункті Новомихайлівка».