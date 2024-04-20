Окупанти просунулися вперед біля Новомихайлівки
Російські окупанти майже повністю захопили село Новомихайлівка на Мар’їнському напрямку і продовжують активні штурмові дії. Минулої ночі бійці Сил оборони підбили там кілька одиниць ворожої бронетехніки.
Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «На жаль, більша частина села під орками і вони намагаються сунути далі».
А незабаром наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?» лаконічно повідомив: «Орки мають просування в населеному пункті Новомихайлівка».
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