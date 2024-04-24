 

Окупанти просунулися в Очеретиному і Новобахмутівці, – «DeepState»

  1. 24.04.2024
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Російські окупанти продовжують розвивати успіх в районі прориву на Авдіївському напрямку. Так, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» констатував подальше стрімке просування загарбників в районі сіл Очеретине та Новобахмутівка.

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 23 квітня, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники. Окрім того, відчутно в наш бік розширилася сіра зона.

При цьому Новобахмутівка, до якої загарбники підійшли лише вчора, вже майже повністю контролюється інтервентами. Так само як і половина Очеретиного; ЗСУ контролюють приблизно шосту частину села на його північно-східній околиці, решта перебуває в сірій зоні.

Але найгірше те, що ворог дуже швидко (за кілька днів) пробив глибокий і досить широкий коридор у вільну територію (фактично в наш тил), з якого тепер загрожує сусіднім ділянкам і, щонайгірше, підрозділам. Дивись карту більшого масштабу.

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