Окупанти просунулися на Бердянському напрямку, – DeepState

Російські окупанти просунулися на околицях звільненого минулого літа селища Урожайне Донецької області (тоді це офіційно був Бердянський напрямок, зараз Новопавлівський).

Про це повідомив блогер і наш захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

Це ж відобразив на свої актуальній карті авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Червоно-коричневими штриховкою та пунктиром він позначив значну втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники. Також помітно зсунулася в наш бік сіра зона. Однак вона все ще не дійшла до адміністративного кордону самого населеного пункту.