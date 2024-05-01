 

Окупанти просунулися на Бердянському напрямку, – DeepState

  1. 01.05.2024
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Російські окупанти просунулися на околицях звільненого минулого літа селища Урожайне Донецької області (тоді це офіційно був Бердянський напрямок, зараз Новопавлівський).

Про це повідомив блогер і наш захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

Це ж відобразив на свої актуальній карті авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Червоно-коричневими штриховкою та пунктиром він позначив значну втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники. Також помітно зсунулася в наш бік сіра зона. Однак вона все ще не дійшла до адміністративного кордону самого населеного пункту.

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