Окупанти просунулися біля Уманського

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  1. 10.06.2024
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Російські загарбники захопили значну територію в районі нещодавно окупованого села Уманське Донецької області на південному фасі Покровського (раніше офіційно Авдіївського) напрямку.

Про це 9 червня з посиланням на західних OSINT-дослідників і військових експертів лаконічно повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Ворог мав успіх північніше Уманського».

На оприлюдненій ним мапі велика ділянка, на якій вже встигли закріпитися загарбники, забарвлена помаранчевим кольором і простягається від Уманського до сусіднього Новопокровського.

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