Окупанти просунулися біля Уманського

Російські загарбники захопили значну територію в районі нещодавно окупованого села Уманське Донецької області на південному фасі Покровського (раніше офіційно Авдіївського) напрямку.

Про це 9 червня з посиланням на західних OSINT-дослідників і військових експертів лаконічно повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Ворог мав успіх північніше Уманського».

На оприлюдненій ним мапі велика ділянка, на якій вже встигли закріпитися загарбники, забарвлена помаранчевим кольором і простягається від Уманського до сусіднього Новопокровського.