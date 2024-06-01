Окупанти будують фортифікації під Вовчанськом

Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед поблизу прикордонного часткового окупованого, але нескореного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» під час сьогоднішнього оновлення своєї карти просування ворога не підтвердив. Натомість у своєму Телеграм-каналі він звернув увагу на те, що загарбники активно будують фортифікаційні споруди на нещодавно захопленій території в цьому районі:

«…Морпіхи помітили кацапську спецтехніку, яка копала нові позиції за 5 км від лінії бойового зіткнення… Ми проаналізували місцевість поблизу, де була уражена спецтехніка, і помітили, що противник розпочав роботи в різних точках цього району та має вже частково викопані окопи. На жаль, ресурсів у ворога багато, і незважаючи на втрати техніки та піхоти, вони все рівно будуть копати…».

Однак принаймні цього разу бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Сови» 36-ої окремої бригади морської піхоти Збройних сил України знищили інженерну техніку агресора північніше Вовчанська.