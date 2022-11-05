Окупант потрапив до полону за півтори години на війні

Як відомо, вже через 5-6 днів після оголошення Путіним мобілізації в Росії перші чмобики почали гинути і потрапляти до полону в нашій країні.

А наразі маємо рекордсмена. В Мережі з’явилася інформація, що 27-річний Роман Демиденков з міста Великі Луки Псковської області РФ потрапив у полон вже через півтори години після того, як його закинули на фронт!

Йому дістається премія «Самый шустрый мобик». Так жартує автор новини про цього окупанта.