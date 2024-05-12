Очільник Вінницької ОВА Борзов відповів на тролінг

Цього тижня невеличкий скандал стався в інформпросторі Вінниччини навколо годинника голови ОВА Сергія Борзова.

Деякі телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що Борзов носить годинник Ролекс вартістю у 1.3 млн гривень (31 тисячу євро).

Для підтвердження було оприлюднено фото руки очільника області з годинником, а також світлина з моделлю Ролекса. Нам важко судити, чи це однакові речі. Схоже, що трохи відрізняються.

Сам Сергій Борзов з гумором прокоментував, що в нього не може бути Ролекса, бо такого немає в його дружини. І порадив недоброзичливцям взятися за лупу. Це явно гра слів — і послав, і почуття гумору продемонстрував.

Хоча було б ще переконливіше надати ще на додачу якісне фото свого годинника і сказати, як він називається.