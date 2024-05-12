 

Очільник Вінницької ОВА Борзов відповів на тролінг

  1. 12.05.2024
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Цього тижня невеличкий скандал стався в інформпросторі Вінниччини навколо годинника голови ОВА Сергія Борзова. 

Деякі телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що Борзов носить годинник Ролекс вартістю у 1.3 млн гривень (31 тисячу євро). 

Для підтвердження було оприлюднено фото руки очільника області з годинником, а також світлина з моделлю Ролекса. Нам важко судити, чи це однакові речі. Схоже, що трохи відрізняються.

Сам Сергій Борзов з гумором прокоментував, що в нього не може бути Ролекса, бо такого немає в його дружини. І порадив недоброзичливцям взятися за лупу. Це явно гра слів — і послав, і почуття гумору продемонстрував.

Хоча було б ще переконливіше надати ще на додачу якісне фото свого годинника і сказати, як він називається.

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