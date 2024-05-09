Німеччина купить для України три РСЗВ HIMARS

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні.

Про це Пісторіус сказав під час свого сьогоднішнього візиту до Вашингтона.

«У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами», – оголосив голова Міноборони ФРН на зустрічі з журналістами.

Він наголосив на тому, як для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх Путіна розв’яже руки автократам по всьому світу.

Зазначимо, 5 березня американський Форбс написав, що після двох років спроб росіяни нарешті знищили одну з українських високомобільних артилерійських ракетних систем.

У статті йдеться про те, що російський безпілотник помітив колісний HIMARS і його транспортні засоби підтримки біля смуги дерев у Никанорівці на сході України в Донецькій області приблизно за 25 миль від лінії фронту.

Ракета — ймовірно, гіперзвуковий «Іскандер» наземного запуску — впала поблизу HIMARS, підпаливши 17-тонну пускову установку та, мабуть, розігрівши одну з її 227-міліметрових ракет M30/31.

Неясно, чи загинув або поранений екіпаж HIMARS під час атаки. Так само незрозуміло, чому HIMARS простоював просто неба серед білого дня. 27-ма ракетно-артилерійська бригада, єдиний підрозділ української армії HIMARS, зазвичай працює на світанку та в сутінках і забезпечує рух і прикриття техніки, коли вона не виконує вогневих завдань.

У будь-якому випадку це важка втрата для української армії — і рідкісна контрбатарейна перемога для російської армії, яка здебільшого не змогла протистояти HIMARS американського виробництва. Схоже, поєднання далеколітного розвідувального безпілотника та швидкодіючої батареї «Іскандер» нарешті взяло верх над українською 27-ю бригадою.

Зрозуміло, чому росіяни надають перевагу полюванню на українські HIMARS. Протягом усього тижня минулого місяця HIMARS тричі націлювався на російські війська, які вишикувалися для перевірки в радіусі дії шести 57-мильних ракет M30/31, кожна з яких розкидає 182 000 вольфрамових кульок, як гігантські дробовикові снаряди.

Втрата одного HIMARS – це не смертельний удар для української армії. США передали Україні 39 HIMARS. Великобританія, Німеччина, Італія та Франція також пожертвували 25 M270, які, по суті, є гусеничними HIMARS з удвічі більшою ракетною потужністю. Тобто українці все ще мають 98 відсотків своїх HIMARS і M270.