Неподалік Кременчука чутно вибухи, – мер

В Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Конкретніше — їх чули біля міста Кременчук, про що повідомив безпосередньо мер Віталій Малецький.

Що це було, він не знає. Закликав залишатися в безпечних місцях і очікувати інформацію від обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, протягом 7 листопада фашистська Росія обстріляла 50 населених пунктів України. Про це повідомив президент Зеленський. Найбільше обстрілів було на Донбасі.