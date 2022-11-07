Неподалік Кременчука чутно вибухи, – мер

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  1. 07.11.2022
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В Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Конкретніше — їх чули біля міста Кременчук, про що повідомив безпосередньо мер Віталій Малецький.

Що це було, він не знає. Закликав залишатися в безпечних місцях і очікувати інформацію від обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, протягом 7 листопада фашистська Росія обстріляла 50 населених пунктів України. Про це повідомив президент Зеленський. Найбільше обстрілів було на Донбасі.

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