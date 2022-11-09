Навіщо російські військові руйнують мости на Херсонщині
Російські загарбники підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини.
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час пресбрифінгу пояснив, що таким чином окупанти формують собі відхід і пробують пригальмувати натиск ЗСУ.
Нагадаємо, підірвано Дар’ївський міст через річку Інгулець. Біля виїзду зі Снігурівки у бік Херсона підірвано мости через канал.
Нижче на мапі червоним відзначено сьогоднішні підриви, жовтим – кілька днів до цього.
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