Навіщо російські військові руйнують мости на Херсонщині

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  1. 09.11.2022
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Російські загарбники підривають абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час пресбрифінгу пояснив, що таким чином окупанти формують собі відхід і пробують пригальмувати натиск ЗСУ.

Нагадаємо, підірвано Дар’ївський міст через річку Інгулець. Біля виїзду зі Снігурівки у бік Херсона підірвано мости через канал.

Нижче на мапі червоним відзначено сьогоднішні підриви, жовтим – кілька днів до цього.

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