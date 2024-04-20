Наслідки рекордної атаки по РФ – пошкоджено об’єкти у чотирьох областях

Минулої ночі протиповітряна оборона російських окупантів начебто збила або перехопила пів сотні ударних безпілотних літальних апаратів літакового типу: 26 у Бєлгородській області, 10 у Брянській, 8 у Курській, 2 у Тульській, по одному у Смоленській, Рязанській, Калузькій та Московській областях.

Про це заявило міністерство оборони фашистської РФ. При цьому не зрозуміло, чи претендує воно на знешкодження усіх українських дронів-камікадзе, які брали участь в атаці. Але в будь-якому випадку можна припустити, що це рекордна за кількістю баражуючих боєприпасів атака.

Раніше ми вже повідомляли про сильні пожежі на нафтобазах під Смоленськом і електропідстанції під Брянськом. У свою чергу, губернатор Владислав Шапша визнав пошкодження об’єкту енергетичної інфраструктури в Калузькій області внаслідок вибуху баражуючого боєприпасу.

Також з повідомлень місцевих жителів відомо про сильну пожежу в місті Старий Оскол Бєлгородській області РФ після кількох вибухів в результаті ударів дронами-камікадзе. Але який саме об’єкт постраждав, не ясно.