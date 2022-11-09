 

Над Снігурівкою підняли український прапор

  1. 09.11.2022
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Можливо, сьогоднішні дивні новини з Херсонського напрямку стають більш логічними й зрозумілими. Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» написав: «З’явилося фото українського прапору у Снігурівці». Це, нагадаємо, південь Миколаївської області, поруч з Херсонщиною.

А Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України чи не єдине з офіційних джерел стверджує, що російські окупанти залишили не тільки прифронтові населені пункти (зокрема Правдине та Милове), але й свої позиції біля них. Дивись скріни.

Нагадаємо, ЗСУ неодноразово намагалися звільнити Снігурівку ще літом, і ще більше вже восени. Вчора ввечері (можливо вже покійний) гауляйтер Стремоусов повідомив, що ЗСУ почали черговий штурм Снігурівки і закріпилися на північний околиці селища. Сьогодні зранку з’явилися повідомлення, що загарбники руйнують мости і залишають прифронтові села…

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