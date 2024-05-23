На Вінниччині злодій-рецидивіст обікрав військового

У Гайсинському районі 22 травня місцевий житель викрав із квартири військовослужбовця тактичне спорядження та гроші. За вчинений злочин фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як вказують у поліції Вінниччини, із заявою звернувся 32-річний військовослужбовець. Потерпілий повідомив про зникнення із його квартири коштів, ноутбука та військового спорядження.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили чоловіка причетного до скоєння крадіжки. Ним виявився теж 32-річний раніше судимий за аналогічні злочини місцевий житель.

Як з’ясували, поліцейські фігурант шляхом підбору ключа проник до місця проживання військовослужбовця звідки викрав особисті речі чоловіка та втік.

Розшукали зловмисника за місцем його проживання. Частину викрадених речей зловмисник встиг реалізувати.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.