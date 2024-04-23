 

На Вінниччині ввели обмеження споживання електроенергії

  1. 23.04.2024
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Сьогодні на території Вінницької області непобутових споживачів електроенергії можуть відключати. У першу чергу це стосується промисловості.

Про це повідомляють в АТ «Вінницяобленерго».

«Сьогодні, о 10:40 Диспетчер АТ «Вінницяобленерго» отримав команду від диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на введення обмежень споживання потужності для непобутових споживачів області з 8:00 до 22:00. Будуть застосовані 3 черги ГОП для промислових підприємств. Причина – дефіцит потужності в енергосистемі України», – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять юридичних осіб споживачів з розумінням поставитись до введення вимушених обмежень. Та обов’язково їх дотриматися. Адже від цього залежить баланс енергосистеми!

Побутових споживачів просять ощадливо користуватися електроенергією впродовж дня.

Нагадаємо, фашистська Росія з 22 березня завдала декілька потужних ракетних і дронових ударів по енергетиці України. Внаслідок цього було втрачено потужночті Центренерго. Розбиті ключові ТЕС, а також низка гідроелектростанцій. У зв’язку з цим в країні існує дефіцит електроенергії, який частково покривається за рахунок імпорту з сусідніх держав.

Додамо, що 11 квітня на Хмельницькій атомній електростанції стартував проєкт з будівництва енергоблоків №5 та №6 за американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. 

«Особлива риса американської технології АР1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас», – зазначив тоді міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами голови правління Енергоатома Петра Котіна, завдяки будівництву №5 та №6 енергоблоків ХАЕС, та після запуску в експлуатацію двох нових блоків №3 та №4, потужність цієї станції перевищить потужність ЗАЕС.

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