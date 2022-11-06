 

На Вінниччині ввели обмеження на полювання

  1. 06.11.2022
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З 5-го листопада на території Вінницької області не можна полювати на хутрових та парнокопитних тварин.

Про це повідомляє Вінницька ОДА.

Відповідний наказ №2315 підписано головою Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим.  

«Рішення прийнято відповідно до статті 8 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», а також у зв’язку із введенням та продовженням воєнного стану в державі», — йдеться у повідомленні.

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