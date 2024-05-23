На Вінниччині винесли вирок гвалтівнику дитини

На Вінниччині засуджено до 12-річного ув’язнення 39-річного жителя Тульчинського району. Його визнано винним у зґвалтуванні малолітньої падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Як повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, ювенальні прокурори Тульчинської окружної прокуратури у суді довели факти триваючих з вересня 2021 року по липень 2022-го сексуальних знущань над дитиною.

Під час досудового розслідування дівчинку ізолювали від сім’ї. її допитували у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус).

До ухвалення вироку чоловік перебував під вартою.

Відомості стосовно засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи, будуть внесені після набрання вироком законної сили.