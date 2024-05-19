 

На Вінниччині виявили незаконну копанку

  1. 19.05.2024
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Спеціалісти відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів Інспекції в ході перевірки Уланівської сільської ради встановили факт самовільного будівництва невідомими особами водних об’єктів (копанки) в с. Рибчинці.

Інспекцією було направлено припис до органу місцевого самоврядування щодо взяття даного питання на контроль та вжиття відповідних заходів реагування.

У Інспекції нагадали, що самовільне зайняття земельної ділянки є грубим порушенням земельного законодавства, за яке, залежно від розміру вчиненої шкоди, передбачена адміністративна, кримінальна або цивільна відповідальність.

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