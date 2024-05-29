На Вінниччині виявили небезпечний рівень нітратів та амонію у Південному Бузі

На Вінниччині рівень нітратів у питній воді у криницях декількох громад перевищує норму майже у три-чотири рази. А в Південному Бузі у квітні зафіксували вміст небезпечної сполуки азоту – амонію, що більший від норми у 34 рази.

Такі результати громадського моніторингу вод у деяких селах Тростянецької, Тульчинської та Ладижинської громад, повідомляють у Центрі екологічних ініціатив Екодія.

Уже декілька років екоактивісти моніторять якість води у громадах Вінниччини. Повторювані з року в рік результати аналізів підтверджують проблему хронічного забруднення нітратами у цій місцевості. Проте аналіз води з Південного Бугу навесні 2024 року буквально вразив концентрацією амонію.

«Висока концентрація сполук азоту: нітратів, нітритів й амонію є токсичною для водного середовища й здоров’я людей. Перевищення безпечних норм – смертельно небезпечне для маленьких дітей, а у дорослих може провокувати виникнення складних захворювань щитовидної залози, серцево-судинної системи й інших, та навіть є фактором розвитку онкологічних захворювань», – зазначає Анна Даниляк, фахівчиня з екологізації сільського господарства Екодії.

За її словами, нітрати потрапляють у воду зокрема через неналежне поводження із добривами, гноєм, стічними водами та іншими відходами господарств та промисловості. Нітрати стікають із поверхневим стоком у водойми, а також просочуються вглиб ґрунту, таким чином потрапляючи у підземні води.

Як наголошують в Екодії, забруднення вод нітратами, особливо у сільській місцевості, – не унікальна проблема, із нею давно борються у ЄС та мають позитивні зрушення. У ЄС працює Нітратна директива, спрямована на запобігання та зменшення забруднення води сполуками азоту із сільськогосподарських джерел. Це включає регулярний моніторинг, зокрема на територіях, де є велика площа сільськогосподарських угідь, висока концентрація поголів’я свійських тварин та птиці тощо. Після виявлення проблемних зон розробляються плани заходів та впроваджуються практики для зменшення вимивання нітратів у воду.