На Вінниччині невідомі розстріляли поліцейських із авто

У Вінницькій області стався зухвалий напад на правоохоронців. 20 квітня невідомі розстріляли поліцейських. Є загиблий та поранений. Про це повідомляє Нацполіція України.

Близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

У поліції заявили, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Мотиви злочинців наразі невідомі. Можна припустити, що вони мали незаконний вантаж, або самі знаходилися в розшуку, а тому зупинка поліцейськими спонукала їх до нападу.

Нагадаємо, 26 жовтня минулого року на Вінниччині у селі Мала Бушинка Немирівської територіальної громади п’яний чоловік спочатку побив співмешканку, а коли на виклик приїхали правоохоронці, накинувся на одного з них, облив бензином і намагався підпалити. Тоді 48-річного зловмисника відразу затримали, а для документування його протиправних дій викликали слідчо-оперативну групу поліції.