На Вінниччині легковик зіткнувся з тепловозом

У селі Уладівка Хмільницького району Вінниччини на залізничному переїзді легковик зіткнувся з тепловозом, є загиблий і поранена.

Про це в неділю, 28 квітня, повідомила пресслужба ДСНС Вінниччини.

«На жаль, водій Деу загинув на місці події. 38-річну пасажирку бійці ДСНС деблокували з понівеченого авто за допомогою спецобладнання та передали бригаді екстреної медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Яким чином авто опинилося на рейках, не повідомляється. Судячи з фото, можна припустити, що водій намагався їх подолати у невстановленому місці. Або тепловоз протягнув автівку досить далеко від переїзду, що малоймовірно.

Нагадаємо, внаслідок аварії на залізничному переїзді на Вінниччині ранком 14 грудня 2023 року загинуло подружжя – 71-річний чоловік і 67-річна жінка.

Тоді водій автомобіля Chery Amulet, рухаючись в напрямку регульованого залізничного переїзду, проігнорував попереджувальний сигнал світлофора та виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом. Внаслідок ДТП керманич та 67-річна пасажирка, мешканці села Степанівка Теплицької територіальної громади Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події. Слідчі призначили проведення експертиз для встановлення обставин та причин аварії.