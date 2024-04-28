 

На Вінниччині легковик зіткнувся з тепловозом

  1. 28.04.2024
  2. Рубрика:

У селі Уладівка Хмільницького району Вінниччини на залізничному переїзді легковик зіткнувся з тепловозом, є загиблий і поранена.

Про це в неділю, 28 квітня, повідомила пресслужба ДСНС Вінниччини.

«На жаль, водій Деу загинув на місці події. 38-річну пасажирку бійці ДСНС деблокували з понівеченого авто за допомогою спецобладнання та передали бригаді екстреної медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.

Яким чином авто опинилося на рейках, не повідомляється. Судячи з фото, можна припустити, що водій намагався їх подолати у невстановленому місці. Або тепловоз протягнув автівку досить далеко від переїзду, що малоймовірно.

Нагадаємо, внаслідок аварії на залізничному переїзді на Вінниччині ранком 14 грудня 2023 року загинуло подружжя – 71-річний чоловік і 67-річна жінка.

Тоді водій автомобіля Chery Amulet, рухаючись в напрямку регульованого залізничного переїзду, проігнорував попереджувальний сигнал світлофора та виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом. Внаслідок ДТП керманич та 67-річна пасажирка, мешканці села Степанівка Теплицької територіальної громади Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події. Слідчі призначили проведення експертиз для встановлення обставин та причин аварії.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Донецке главарь «Спарты» убил девушку и сам попал в реанимацию: видео

06.06.2018 - 00:09
Ранее мы со ссылкой на жителей Донецка сообщали о том, что в городе попал в аварию командир НВФ «Спарта» Владимир Жога по прозвищу Воха. Теперь появились подробности и даже видео ...
читать

Крыса принимает ванну

20.10.2015
Домашняя крыса принимает ванну. ...
читать

В Кемерово народ требует отставки губернатора и Путина: видео

27.03.2018
В российском Кемерово тысячи человек ...
читать

Мирко Саблич. Новый хит «Величия вой» – поют Кобзон, Лепс и Розенбаум (видео)

07.11.2016
Если раньше группа «Мирко Саблич» ...
читать