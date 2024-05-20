На Вінниччині двоє людей впали в одну криницю

У селі Адамівка Барської громади на Вінниччині двоє людей впали у криницю. Надзвичайники з 8-метрової глибини підняли 62-річного чоловіка та передали його бригаді «швидкої».

Про це повідомляють у ДСНС України.

«На жаль, 64-річну жінку дістали вже без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Яким чином постраждалі потрапили до криниці та що призвело до загибелі людини, встановлюють правоохоронні органи.

Увечері 12 лютого до вінницьких рятувальників по допомогу звернулася жителька міста Гнівань з проханням врятувати її кота, який впав у криницю. Напередодні накриття з неї зняли, щоб очистити. Кіт не врахував цю обставину… І опинився на 8-метровій глибині. За допомогою драбини та рятувальної мотузки надзвичайник дістав тварину. Кіт зачепився за тумбу меншим діаметром та не пішов під воду. Переляканого та мокрого бешкетника бійці ДСНС передали власниці та суворо наказали слідкувати за тим, аби така ситуація більше не повторилася.