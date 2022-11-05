На продаж виставили авто Єлизавети ІІ

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  1. 05.11.2022
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У Великій Британії на аукціон виставили універсал Jaguar X-Type 2009 року. Це повсякденний автомобіль, яким їздила королева Єлизавета ІІ. Про це йдеться на сайті аукціонного будинку.

Зазначається, що універсал регулярно обслуговували, і він добре зберігся. Його купили в 2009 році на додаток до її улюбленого Її величності Land Rover Defender.

У Jaguar X-Type є великий багажник, який чудово підходив для перевезення королівських коргів. Спеціально для собак там встановили мережу кріплення та чохол.

Крім того, авто королеви пофарбовано в її улюблений зелений колір, салон оздоблений шкірою та деревом. У ньому є клімат-контроль, панорамний дах та електропривод сидінь.

В універсалі 3,0-літровий V6 потужністю 231 л. с. З 5-ступінчастою автоматичною КПП універсал Jaguar розганяється до 100 км/год за 6,8 секунди і розвиває 230 км/год.

Пробіг машини – 121 350 км. Торги призначено на 26 листопада.

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