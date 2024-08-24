На Покровському напрямку відправили в окопи операторів дронів

Командування 151-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України всупереч прямому наказу Головнокомандувача ЗСУ направляє своїх операторів безпілотних літальних апаратів на передові позиції в якості піхотинців на Покровському напрямку.

Принаймні про це у своєму Телеграм-каналі з посиланням на наших захисників заявив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». При цьому він стверджує, що дана практика лише погіршує ситуацію:

«…Під час цієї надскладної ситуації відбуваються дуже дивні процеси, зокрема, в 151 бригаді, командування якої нехтує особовим складом, посилаючи пілотів дронів, які є унікальними фахівцями, «в окопи» тримати позиції. Ефективність таких наказів нульова, адже бійці або стають «двохсотими», або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском ворога, який в результаті має чергові просування…».

Зрозуміло, що комбриг йде на такий крок не від хорошого життя, а через тотальну перевагу ворога у живій силі й дефіцит власних бійців. Очевидно, що «DeepState» вважає більш ефективним в такій ситуації відступати…