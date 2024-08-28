На Краматорському напрямку збито російський «Су-25»

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Лицарів Зимового Походу з переносного зенітно-ракетного комплексу збили штурмовик «Су-25» російських окупантів на Краматорському (раніше Бахмутському) напрямку.

Про це сьогодні вранці на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» і у своєму Телеграм-каналі повідомила служба зв’язків з громадськістю підрозділу, в останньому оприлюднивши також відповідне відео.

Бачимо, як два ворожих «Су-25» летять низько над землею. Потім нижній вибухає (цей момент ми спробували зафіксуватти на скриншоті) й падає. Ближче до землі вибухає ще раз.

Якщо ми правильно зрозуміли, момент врізання літака в землю на ролику відсутній. У пілота не було часу на катапультування.

Про знищення «Су-25» також повідомляють інші офіційні ресурси, зокрема офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.