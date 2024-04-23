Міністру Сольському оголосили підозру через аферу із землею

Колишньому голові аграрного комітету Верховної Ради — чинному міністру оголосили підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Про це у вівторок, 23 квітня, повідомили НАБУ і САП.

Видання РБК-Україна заявило з посиланням на джерела в правоохоронних органах, що мова про Миколу Сольського.

У НАБУ заявили, що до складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані «куратори».

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

За підтримки підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру учасники незаконної схеми передали ділянки у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом «реалізації їх права на безкоштовну землю».

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2 493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Фігуранти також здійснили спробу заволодіти 3 282 га землі вартістю близько 190 млн грн, але їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

Сольському інкримінують вчинення злочинів, передбачених:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ);

Організація кримінального правопорушення або керування його підготовкою чи вчиненням. ч. 3 ст. 27;

Замах на кримінальне правопорушення (ч. 3 ст. 15 ККУ).

Нині триває вручення підозр іншим учасникам схеми.