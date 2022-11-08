Міністри оборони США та Італії обговорили ППО для України

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто. Серед іншого обговорювали питання допомоги Україні, повідомила пресслужба Пентагону.

Ллойд Остін подякував Гвідо Кросетто «за його відданість підтримці італійської допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії».

Нагадаємо, Україна розраховує одержати від Італії системи протиповітряної оборони SAMP/T. Про такі очікування наприкінці жовтня розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

«Бо ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти могли піти до школи, університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО – не тільки мають, але й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс SAMP/T. І ми їх потребуємо», – сказав президент.

Він вже поінформував італійський уряд про такі потреби.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Італії дві високоточні установки MLRS, які є досконалішою версією американських РСЗВ HIMARS. Також Італія «ось-ось» надасть шість німецьких самохідних гаубиць Pzh2000. Крім того, ЗСУ отримали старіші американські самохідні гаубиці M109.

А зараз Уряд прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні має намір схвалити шостий пакет військової допомоги для України.