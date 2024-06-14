Мін’юст через суд хоче націоналізувати «Вінницяпобутхім»

Міністерство юстиції України 12 червня подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до акціонерного товариства «Невская косметика» санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Йдеться про націоналізацію ПрАТ «Вінницяпобутхім», яке належить компанії із Санкт-Петербургу.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

У відомстві нагадали, що російська компанія «здійснює виробництво дитячої косметики та побутової хімії «Ушастый нянь», гелів та порошків «Sarma», побутової хімії «Мистер Чистер», зубної пасти «Новый Жемчуг».

«Міністерство юстиції України просить стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім», що належать акціонерному товариству «Невская косметика», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Невская косметика» належить російському олігарху, члену партії «Єдина Росія» Владіміру Плесовських. Вінницький актив компаня придбала у 2006 році. З початку повномасштабного вторгнення виробництво побутової хімії у Вінниці було зупинено.

Під арештом виробничі потужності перебували близько року, поки АРМА не визначилось з управителем. У липні минулого року компанія «Крайтекс-Сервіс» з групи Afina Руслана Шостака і Валерія Кіптика відновила виробництво.

Тоді ж директор «Крайтекс-Сервіс» Сергій Зайков оголосив, що планується інвестувати у вінницьке підприємство близько 400 млн грн, аби відновити його потужності. Серед амбітних планів управителя за 4 роки збільшити лінійку засобів для чищення із 100 найменувань у вісім разів.

Якщо через суд «Вінницяпобутхім» націоналізують, то незабаром об’єкт виставлять на відкриті торги і саме «Крайтекс-Сервіс», відомий по зв’язкам з мережею ЕVA і Varus , найбільш зацікавлений у тому, щоб викупити завод.