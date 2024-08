Мерайя Кері втратила матір і сестру в один день

Минулого вікенду в сім’ї Мерайї Кері сталося трагічне подвійне горе — померли її мати Патриція та рідна сестра Елісон, якій було 62 роки. Про це повідомляє People.

Співачка не розкрила деталей подій, але назвала смерть сестри «трагічним поворотом долі». Тому не ясно — мова про трагічну загибель через зовнішій вплив (аварія, падіння, удар струмом тощо) чи суїцид.

«Моє серце розбите, я втратила свою матір минулими вихідними. На жаль, внаслідок трагічного повороту подій моя сестра загинула того ж дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень із мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї конфіденційності у цей непростий час», — сказала вона журналістам.

Стосунки співачки з матір’ю були складними, що вона відкрито описала у своїх мемуарах 2020 року. Попри суперечності, Мерайя завжди підкреслювала, що любить свою матір. З сестрою Елісон стосунки були ще складнішими: вони не спілкувалися з 1991 року. Елісон пережила важке життя, повне залежностей та трагічних обставин, але звинувачувала матір у численних зловживаннях, коли вона була ще дитиною.

Раніше повідомлялося, що діти-близнюки Мераї Кері Монро та Мороккан заявили, що втомилися слухати культову різдвяну пісню своєї матері All I Want for Christmas Is You.

У листопаді минулого року музикант Енді Стоун подав до суду Каліфорнії позов до Мераї Кері на суму 20 мільйонів доларів, стверджуючи, що її популярна святкова пісня All I Want for Christmas is You порушує його авторські права. Про це писали Fox News.

Стоун, вокаліст Vince Vance and the Valiants, став співавтором своєї пісні під назвою All I Want for Christmas is You 1989 року. Стоун звинуватив Кері та її команду в копіюванні «композиційної структури» його пісні.

«Кері «безпосередньо» скопіювала слова з хіта Стоуна 1989 року, і «приблизно 50%» пісні є порушенням авторських прав», — йдеться в судових документах.

Артист також стверджував, що виконавиця та її команда «безсумнівно» мали доступ до його версії All I Want for Christmas is You через її «широкий комерційний і культурний успіх». Його пісня роками очолювала хіт-парад Billboard, а його група виконувала її під час виступу в Білому домі навесні 1994 року — того ж року, коли вийшла пісня Кері.

«Кері отримала вигоду з успіху своєї роботи, що порушує авторські права. All I Want for Christmas is You стала повсюдною частиною популярної культури, а ім’я Кері стало синонімом сезону», — стверджувалося у скарзі Стоуна.