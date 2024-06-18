Мбаппе відмовився від операції і гратиме у масці

Дуже неприємна ситуація трапилася з лідером збірної Франції Кіліаном Мбаппе у першому матчі команди на Євро. В результаті зіткнення із захисником австрійців Кевіном Данзо він зламав ніс.

Наразі французські ЗМІ повідомили, що Мбаппе пропустить дві наступні гри з Нідерландами і Польщею.

За цей час йому виготовлять спеціальну захисну маску, щоб він міг грати у матчах плей-оф.

Тобто Кіліан і його лікарі прийняли рішення не робити операцію, щоб гравець зміг допомогти своїй збірній. Про це повідомила Федерація футболу Франції.

Нагадаємо, французи у першому матчі перемогли Австрію з рахунком 1:0. Після прострілу Мбаппе у штрафний майданчик м’яч у власні ворота переправив Максиміліан Вебер.