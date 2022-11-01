Макрон пообіцяв терміново посилити ППО України

Президент Франції Макрон під час телефонної розмови із президентом України Зеленським заявив про готовність збільшити військову підтримку України. Про це він написав сьогодні у Twitter.

«Я підтвердив це сьогодні вранці президенту Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону», – написав Макрон.

Крім того, він заявив про необхідність допомогти інфраструктурі електропостачання та водопостачання України після обстрілу Росії.

Нагадаємо, США планують створити в Україні інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. Про це під час прес-конференції у Брюсселі 12 жовтня за підсумками зустрічі Рамштайн-6 заявив голова об’єднаного комітету начальників генеральних штабів США Марк Міллі.

Він зазначив, що в цій системі поєднуватимуться засоби малої, середньої та великої дальності. Комбінація всіх цих засобів дозволить закрити повітряний простір російським літальним апаратам.

«Ми передамо ті системи, які у нас є… І ми намагатимемося поставити додаткові боєприпаси для тих систем, які зараз на озброєнні в українців. У світі є безліч вільних систем ППО. Завданням буде пов’язати їх разом і розмістити», – заявив Міллі.